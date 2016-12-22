Родители запертых в пещере в Таиланде детей согласились на их эвакуацию

Перед началом операции по спасению блокированных в затопленной пещере в Таиланде подростков было получено согласие их родителей, заявил губернатор провинции Пхаяо Наронгсак Осоттханакон. Об этом сообщает газета Thai Rath.

«Дети подготовлены морально и физически к выходу из пещеры. Их семьи уже знают и согласились на эту операцию», — сказал губернатор. ​

Непосредственно в спасательной операции участвуют 13 дайверов из Франции, Великобритании и Нидерландов, пять — из отряда спецназа ВМС Таиланда.

Как сообщает The Nation, из района проведения операции были удалены все журналисты. По сведениям Reuters, в ожидании эвакуированных находятся 13 машин скорой помощи и медицинские вертолеты — по машине и вертолету на каждого из спасенных. Их должны будут переправить в госпиталь Чанг Раи в 70 км от пещеры.





​Накануне стало известно, что операция по спасению 12 подростков и их тренера началась. Заблокированные в пещере наденут акваланги и в сопровождении дайверов пройдут наиболее сложный участок. После этого они отдохнут в одном из воздушных мешков и продолжат путь к выходу. Этот вариант был выбран после того, как попытки пробурить скважины достаточной глубины с поверхности или откачать затопившую путь к выходу воду не удалось.

По данным Bangkok Post, из пещеры подростков будут спасать в четыре захода. В первую группу войдут четыре человека, а остальные три будут содержать по три человека. Им придется проплыть под водой около 5 км. Каждого спасаемого будут сопровождать два дайвера.

12 подростков из состава юношеской футбольной команды и их тренер пропали без вести 24 июня в пещере Кхао Луанг на территории заповедника «Понг Пха». У затопленного дождями входа в пещеру сотрудники заповедника обнаружили 11 велосипедов и один мотоцикл, а также вещи и спортинвентарь. Через два дня началась операция по их поискам, к которой был подключен спецназ ВМС Таиланда. 2 июля спасатели их обнаружили, однако не смогли эвакуировать. После этого блокированных подростков и тренера начали снабжать едой и кислородом в баллонах. Во время одной из таким операций погиб тайский водолаз-доброволец, ветеран ВМС Таиланда, добровольно присоединившийся к спасательной операции. Свою помощь в спасении детей предлагали МЧС России и американский бизнесмен Илон Маск. Последний намеревался спасти детей с помощью специальной герметичной капсулы или пятикилометровой нейлоновой трубы с воздушными шлюзами, а затем обнародовал и вариант с мини-субмариной.