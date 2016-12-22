Овечкин выставит Кубок Стэнли в Москве в день игры России в 1/4 финала ЧМ

Форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин привезет в Москву Кубок Стэнли в день игры сборной России по футболу в рамках четвертьфинала Чемпионата мира. Об этом он сообщил в Instagram.
«Дорогие друзья, буду рад видеть всех желающих сфотографироваться с Кубком Стэнли! До встречи», — сказал он.
В сообщении говорится, что кубок Стэнли будет выставлен в фан-зоне Чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах 7 июля с 13:00 до 16:00 мск.
В этот же день сборная России по футболу проведет на стадионе «Фишт» в Сочи матч против команды Хорватии в рамках 1/4 финала Чемпионата мира.
«Вашингтон Кэпиталз» и Александр Овечкин впервые в истории выиграли Кубок Стэнли в начале июня. Столичная команда обыграла в финале турнира «Вегас Голден Найтс», который проводил первый сезон в НХЛ.