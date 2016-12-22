В аэропорт Домодедово прибыл самолет с Кубком Стэнли

В московский аэропорт Домодедово прибыл самолет с Кубком Стэнли, сообщил ТАСС заместитель гендиректора хоккейного клуба «Динамо» Анатолий Харчук.

«После оформления документов на таможне Кубок сразу отправится на Воробьевы горы, а уже с 15:00 мы его ждем [на учебно-тренировочной базе «Динамо»] в Новогорске», — сказал Харчук.

Кубок будет выставлен ​в фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах с 13:00 мск, с трофеем смогут сфотографироваться все желающие.

Ранее форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пообещал привезти в ​Москву Кубок Стэнли в день игры сборной России по футболу в рамках четвертьфинала чемпионата мира.

«Вашингтон Кэпиталз» и Александр Овечкин впервые в истории выиграли Кубок Стэнли в начале июня.



Сборная России 7 июля сыграет с командой из Хорватии в рамках 1/4 финала чемпионата мира. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи.