Вексельберг назвал США и Китай «экономически сиамскими близнецами»

Основной владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг заявил, что США и Китай смогут прийти к компромиссу в торговых вопросах, так как эти страны являются «экономически сиамскими близнецами». Об этом он заявил в интервью телеканалу RTVi.

По его словам, он не верит в «полномасштабную торговую войну» между Пекином и Вашингтоном, так как «с двух сторон очень разумные люди». Вексельберг отметил, что американский лидер Дональд Трамп, «имея за своими плечами огромный опыт в сфере бизнеса, пользуется ситуацией для того, чтобы добиться определенных преференций». «Очень важно, чтобы он не переступил границу, которая может привести к уже неуправляемым последствиям. Думаю, этого не произойдет», — подчеркнул бизнесмен.

В середине июня Трамп объявил о введении пошлин в 25% на импортные товары из Китая. На следующий день в Пекине пообещали ввести ответные пошлины, они вступили в силу 6 июля. При этом Министерство коммерции Китая обвинило США в нарушении правил Всемирной торговой организации и развязывании торговой войны.