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Кремль примет меры для минимизации ущерба от торговой войны США с Китаем
Политика, 13:48
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Кремль примет меры для минимизации ущерба от торговой войны США с Китаем
Россия следит за шагами других стран в торговой войне, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, если эта война начнет сказываться на России, Москва примет меры, чтобы минимизировать ее последствия
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В Кремле «с большим вниманием» следят за мерами протекционистского характера со стороны США и ответными шагами других стран, в том числе со стороны Китая, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, это не может не иметь последствий для конкретных секторов мировой экономики, этим и продиктован наш интерес», — отметил Песков.

«Россия принимала и будет принимать меры, необходимые для защиты собственных интересов, тем более что такие меры предусмотрены правилами Всемирной торговой организации», — добавил пресс-секретарь президента России.

В пятницу, 6 июля, вступили в силу ответные пошлины Китая на товары из США. Поводом для контрмер стало введение Вашингтоном с пятницы 25-процентной пошлины на импорт товаров из Китая. В середине июня, объявляя о повышении таможенных тарифов, президент США Дональд Трамп объявил, что пошел на этот шаг из-за «нечестных методов торговли» Китая, а также из-за кражи технологий и интеллектуальной собственности американских производителей.

Он также пообещал, что введет дополнительные пошлины против Китая, если Пекин ограничит доступ американских товаров на китайский рынок или предпримет какие-либо иные «карательные меры».

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Китай также с 6 июля обложил повышенными пошлинами ряд категорий американского импорта, в том числе сельхозтовары, автомобили, медоборудование и морепродукты.

Министерство коммерции Китая также обвинило Вашингтон в развязывании крупнейшей торговой войны между странами и в нарушении правил Всемирной торговой организации (ВТО). Пекин обещал «не совершать первый выстрел», подчеркнуло ведомство, «но для того, чтобы защитить основные интересы страны и интересы своего народа, мы будем вынуждены идти в необходимую контратаку», говорится в сообщении ведомства. 

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В начале марта Трамп также объявил о повышении пошлин на ввоз алюминия и стали (на 10 и 25% соответственно) — ограничительные меры распространились с июня в том числе и на страны ЕС, а также на Канаду и Мексику.

В ответ страны Евросоюза единогласно поддержали контрмеры против США и ввел​и импортные пошлины на американскую продукцию на сумму €2,8 млрд ($3,3 млрд). Пошлины в размере 25% распространяются на продукты питания, виски, табачные изделия, одежду, двигатели внутреннего сгорания, сталь и другую продукцию. 

Авторы: Владимир Дергачев, Наталья Демченко.
Теги: Кремль , Дмитрий Песков , торговая война
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