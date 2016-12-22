Рособрандзор запретил прием в Институт экономики и социального развития

Рособрнадзор по итогам проверки, проведенной с 28 июня по 5 июля, запретил прием студентов в НВОУ «Институт экономики и социального развития» за неисполнение предписаний ведомства. Об этом говорится в сообщении на сайте Рособрнадзора.

Кроме того, ведомство лишило государственной аккредитации направление «Экономика и управление (бакалавриат)» в Уральском социально-экономическом институте (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений».

В апреле Рособрнадзор аннулировал действие лицензии Московского областного гуманитарного института. Также было приостановлено действие лицензии негосударственного Международного независимого эколого-политического университета.

В марте ведомство запретило прием студентов в подмосковный Институт социально-экономического прогнозирования и моделирования, московский Гуманитарный институт, Московский государственный гуманитарно-экономический университет и петербургский Институт телевидения, бизнеса и дизайна. Отмечалось, что эти учебные заведения не выполнили предписания Рособрнадзора.