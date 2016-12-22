Двум вузам в Москве и Подмосковье запретили принимать студентов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) запретила принимать студентов в подмосковный Институт социально-экономического прогнозирования и моделирования, а также в столичный Гуманитарный институт. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Меры были приняты за неисполнение предписаний Рособрнадзора в установленные сроки. В сообщении не указывалось, какие именно предписания должны были выполнить учебные заведения. Сотрудники службы провели проверки в вузах с 23 по 30 марта. Кроме того, служба приостановила действие лицензии на осуществление образовательной деятельности для Московского института банковского дела.

В начале марта Рособрнадзор запретил принимать студентов в Московский государственный гуманитарно-экономический университет и петербургский Институт телевидения, бизнеса и дизайна за неисполнение предписаний службы.