Рособрнадзор лишил лицензии Московский областной гуманитарный институт

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) аннулировала действие лицензии Московского областного гуманитарного института. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии АНО ВО «Московский областной гуманитарный институт», — говорится в сообщении.

По решению Рособрнадзора, также было приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности негосударственного Международного независимого эколого-политологического университета.

Как сообщили в ведомстве, лицензия на оказание образовательных услуг выдается высшим учебным заведениям Рособрнадзором. Если ведомство отзывает лицензию, вуз должен остановить образовательную деятельность. Отмечается, что высшее учебное заведение, лицензию которого приостановили или аннулировали, обязуется предоставить студентам возможность перехода в другие образовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию, с сохранением формы, курса и стоимости обучения.

В марте Рособрнадзор запретил принимать студентов в подмосковный Институт социально-экономического прогнозирования и моделирования, столичный Гуманитарный институт, Московский государственный гуманитарно-экономический университет, а также петербургский Институт телевидения, бизнеса и дизайна за неисполнение предписаний службы.

В середине прошлого месяца руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на коллегии Министерства образования и науки заявил, что на основании проведенных проверок количество филиалов негосударственных вузов за четыре года сократилось почти в 10 раз.



