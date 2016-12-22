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Участники иранской сделки договорились защищать компании от санкций США
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Участники иранской сделки договорились защищать компании от санкций США
Политика, 00:49
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Участники иранской сделки договорились защищать компании от санкций США

«Пятерка» участников иранской ядерной сделки на встрече в Вене договорилась защищать компании пятерых стран от воздействия американских санкций. Об этом говорится в заявлении «пятерки» по итогам переговоров, сообщает агентство Tasnim.

«Участники признали, что в обмен на осуществление Ираном своих обязательств, связанных с ядерным оружием, снятие санкций, включая вытекающие из него экономические дивиденды, является неотъемлемой частью Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)», — отмечается в заявлении.

Глава МИД России Сергей Лавров после встречи сообщил, что стороны также договорились создать методы ведения торговых отношений с Ираном, которые «не будут зависеть от прихоти США». Об этом сообщает «Интерфакс». По его словам, достигнуть договоренности «было непросто, учитывая не совсем всегда совпадающие интересы Китая, России и Ирана».

США, Китай, Россия, Франция и Великобритания подписали СВПД с Ираном в 2015 году. Предполагалось, что санкции будут сняты с Тегерана в обмен на ликвидацию иранской ядерной программы. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из СВПД и возобновляет ограничения против Ирана.

Замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи заявил, что Тегеран выйдет из ядерной сделки в случае, если другие участники СВПД не смогут компенсировать отсутствие США. «Нужно, чтобы иранская нефть продавалась и чтобы деньги возвращались, то есть должны осуществляться банковские транзакции. Как они обеспечат такие условия — это дело европейцев», — отмечал Арагчи. В начале июля первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири отметил, что власти страны намерены разрешить частным компаниям экспортировать сырую нефть, чтобы «помешать попыткам Америки прекратить экспорт иранской нефти».

Теги: Иранская ядерная программа , СВПД , Санкции
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