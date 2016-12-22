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Британская полиция предрекла долгое расследование отравления «Новичком»
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Британская полиция предрекла долгое расследование отравления «Новичком»
Общество, 06 июл, 22:49
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Британская полиция предрекла долгое расследование отравления «Новичком»

Расследование инцидента в городе Эймсбери, где мужчина и женщина были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», может занять несколько недель или месяцев, говорится на сайте британской полиции.

В расследовании инцидента заняты около 100 детективов из контртеррористического подразделения, они работают вместе с коллегами из графства Уилтшир. «Из-за уникальных сложностей, связанных с этой операцией, работа полиции, как ожидается, займет недели и месяцы», — сообщили правоохранители.

Полиция подчеркнула, что главная цель расследования — как можно быстрее установить источник отравления. Власти восстанавливают хронологию событий, опрашивает свидетелей.

Полицейские рассказали, что состояние пострадавших медики оценивают как критическое.

Кроме того, полицейским необходимо просмотреть более 1,3 тыс. часов записей с камер видеонаблюдения.

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О том, что в Эймсбери были отравлены два человека, стало известно 4 июля, но сам инцидент произошел 30 июня. Британские власти, взяв у пострадавших анализы, заявили, что причиной стало нервно-паралитическое вещество «Новичок».

В марте им отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в городе Солсбери, который находится в нескольких километрах от Эймсбери. Власти Великобритании назвали Россию ответственной за произошедшее, в Москве все обвинения отрицают.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, ситуация с новым отравлением «Новичком» является «грязной политической игрой».

Теги: новичок , расследование , Великобритания
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