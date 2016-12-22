FT узнала о планах ЕС ввести пошлины на кетчуп из США

Власти Евросоюза могут расширить список товаров из США, на которые распространяются пошлины, добавив в него кетчуп, сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников ЕС.
По словам собеседников издания, кетчуп — лишь один из «десятков» продуктов, которых может ждать повышение пошлин. Новые ограничения ЕС затронут американскую продукцию общей стоимостью €18 млрд, в список попали замороженная рыба, чемоданы, изюм и лейкопластыри.
Такие меры Еврокомиссия приготовила на тот случай, если президент США Дональд Трамп введет пошлины на автомобили из ЕС, из-за чего пострадают европейские товары на сумму €58 млрд.
С 1 июня США ввели 25-процентные пошлины на сталь из Евросоюза, Мексики и Канады и 10-процентные — на алюминий из этих стран. Ответные пошлины ЕС начали действовать с 22 июня, под них попал ряд товаров общей стоимостью €2,8 млрд.
По данным Reuters, в администрации Трампа готовят также введение пошлин в 25% на автомобили, которые ввозят в США. При этом сам президент страны в своем Twitter писал, что американских автомобилестроителей «скоро ожидает большая новость». В Еврокомиссии ответили, что в таком случае ответят зеркально и установят в странах ЕС пошлину в 25% на автомобили из США.