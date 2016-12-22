Лавров рассказал о планах Путина и Трампа обсудить «все, что захотят»

На встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стороны смогут обсудить любые темы, «все, что захотят», заявил журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Они достаточно опытные и влиятельные люди, чтобы самим определить, что им обсуждать. Все, что захотят обсудить, они обсудят», — сказал Лавров.

Он также отметил, что в повестку встречи включены вопросы Украины и Сирии. Глава МИДа добавил, что лидеры стран не будут подписывать «формальных» документов.

Встреча президентов России и США состоится 16 июля в Хельсинки. Вице-президент США Майк Пенс говорил, что на переговорах Путин и Трамп обсудят ситуацию в Сирии и на Украине. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вопрос о принадлежности Крыма не стоит в повестке саммита. По данным Bloomberg, лидеры стран могут обсудить возможность вывода из Сирии войск, которые поддерживает Иран. В Кремле эту информацию опровергли.