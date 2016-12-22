Посольство Нигерии усомнилось в искренности попросившего убежище фаната

В пресс-службе посольства Нигерии в Москве​ прокомментировали РБК информацию о болельщике, попросившем политическое убежище в России.

«У посольства нет данных ни об одном нигерийском болельщике в России, стремящемся получить убежище. Никто из граждан Нигерии не обращался за помощью в посольство. Также посольство не получало никакой информации от российских властей относительно этого случая», — пояснили в пресс-службе.

Там сообщили, что в настоящее время в Нигерии «царит относительное спокойствие». «Нигерия не находится в осаде, в стране также нет каких-либо политических волнений. В этой связи вызывает сомнение степень искренности нигерийца, ищущего убежище по причинам, известным только ему», — заявили в посольстве.

Ранее сообщалось, что житель Нигерии попросил политическое убежище в России, опасаясь за свою жизнь из-за участия в антиправительственных акциях. Источник в московском управлении полиции рассказал, что «на родине мужчина принимал участие в антиправительственных акциях и в настоящее время правительственные войска Нигерии угрожают его жизни».