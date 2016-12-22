Черчесов рассказал о помогающей сборной на ЧМ поддержке Путина

Поддержка сборной России по футболу президентом Владимиром Путиным ​является дополнительной мотивацией на чемпионате мира. Об этом заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, сообщает ТАСС.

​«Владимир Владимирович мне звонил и перед матчем с испанцами, и после него. Безусловно, нам приятна поддержка первого лица государства. Это дополнительная мотивация для нас», — поделился тренер.

Сборная России 1 июля одержала победу над сборной Испании в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1). Теперь российской команде предстоит встретиться 7 июля с командой Хорватии в игре 1/4 финала чемпионата в Сочи.

Тверская улица после матча Россия — Испания

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 июля рассказал журналистам, что Путин «от всей души» болел за сборную в матче с испанцами. Он также сообщил, что президент дважды в этот день звонил главному тренеру российской сборной Черчесову — до и после матча. Песков также отметил, что Путин не сможет посетить игру в Сочи, так как график президента изначально предусматривал только посещение матча открытия и финального матча чемпионата мира по футболу.