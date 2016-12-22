Песков рассказал о болевшем «от всей души» за сборную Путине

Президент радовался победе «вместе со страной», рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Посетит ли Владимир Путин 7 июля четвертьфинал, где россияне сыграют с хорватами, пока не известно

Владимир Путин во время посещения Парка футбола (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент Владимир Путин болел «от всей души» за сборную России в матче с испанцами в 1/8 финала чемпионата мира по футболу и радовался победе «вместе со страной». Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Поверьте, [Путин] болел как все россияне, от всей души», — сказал Песков.

Он также отметил, что пока не известно, посетит ли глава государства матч 1/4 финала с участием российской сборной (игра против сборной Хорватии пройдет в Сочи 7 июля).

«Изначально график президента был сверстан таким образом, что он предусматривал посещение матча открытия и матча закрытия [чемпионата мира по футболу]. Вы знаете, что глава государства обременен многими обязанностями, которые не позволяют посещать те или иные мероприятия», — пояснил Песков.

Он также напомнил, что президент дважды в день игры с Испанией звонил главному тренеру российской сборной Станиславу Черчесову — до и после матча.

14 июня Владимир Путин вместе с саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом посетил матч открытия чемпионата Россия — Саудовская Аравия.

Сборная России 1 июля одержала победу над сборной Испании в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1).

В тот же день, 1 июля, сборная Хорватии в рамках 1/8 финала обыграла команду Дании, став, таким образом,​ соперником России в четвертьфинале.

По мнению главного тренера хорватской команды Златко Далича, его подопечным придется играть «со сложным, великим соперником». «Будем стараться не растерять осторожность», — пообещал он.