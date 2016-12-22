ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,51 62,75 EUR Нал. 73,93 73,05 USD Бирж. 63,15 +0,38 EUR Бирж. 73,45 +0,16 USD ЦБ. 63,14 +0,38 EUR ЦБ. 73,47 +0,48 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6336,50 -25,70 IMOEX 2321,82 +1,13% RTSI 1158,11 +0,34% Brent 78,39 -1,40% DJIA 24271,41 +0,23% Nasdaq 7510,30 +0,09%
Песков рассказал о болевшем «от всей души» за сборную Путине
Лента новостей
Путин назначил нового посла в Молдавии 15:19, Политика ВЭБ начал переговоры о партнерстве со «Стрелкой» Александра Мамута 15:19, Политика «Ростех» и Renault оценили долю миноритариев АвтоВАЗа в 22,7 млрд руб. 15:19, Бизнес Хакеры атаковали криптовалютный кошелек Trezor 15:11, Крипто Саакашвили потребовал вернуть ему гражданство Грузии 15:11, Политика Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 15:03, РБК и «Шелл» Умерла заслуженная артистка России Ольга Лозовая 14:58, Общество В Китае объявили о создании инвестфонда-конкурента SoftBank на $15 млрд 14:58, Бизнес В сентябре в Москве запустят ночной автобус до Внуково 14:56, Общество Украина назвала имена выбранных Киевом для обмена россиян 14:51, Общество В Петербурге выбившего зуб полицейскому приговорили к двум годам условно 14:47, Общество 5 новых штрафов, которые выписывают камеры 14:43, Авто Брэдли Купер снялся в стильной рекламе дорогих часов 14:40, РБК и IWC Кремль отверг возможное обсуждение принадлежности Крыма в Хельсинки 14:36, Политика Рост токена TenX на 400% и запуск VeChain: главное о рынке криптовалют 14:29, Крипто Президент Киргизии поручил проверить всех чиновников на коррупцию 14:18, Политика Минздрав предложил обложить производителей сигарет экологическим сбором 14:13, Политика В Польше нашли нарушения при заключении контрактов с «Газпромом» 14:09, Бизнес Йохан Вандерплаетсе — РБК: «Производство в России — это успешная история» 14:06, РБК и Schneider Electric Россияне за месяц одолжили у банков в полтора раза больше денег 14:04, Финансы На Украине разрешили не выдавать сдачу до копейки 14:01, Экономика «Прогулка на эшафот»: реакция мировых СМИ на победу России над Испанией 14:00, Спорт «Странный чемпионат мира»: западные СМИ — о победе России над Испанией 13:59, Общество В Москве пройдет первый фестиваль джаза и шахмат Chess & Jazz 13:53, Партнерский материал Мэр рассказал об уничтожении вандалами бюста Пушкина во Львовской области 13:50, Общество Кто такая Александрия Окасио-Кортес и чем интересен ее образ 13:49, Спецпроект РБК PINK ЦБ допустил банкротство «Открытие Холдинга» 13:47, Финансы СК завершил расследование дела о пожаре в интернате в Воронежской области 13:38, Общество
Песков рассказал о болевшем «от всей души» за сборную Путине
ЧМ-2018, 13:16
0
Песков рассказал о болевшем «от всей души» за сборную Путине
Президент радовался победе «вместе со страной», рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Посетит ли Владимир Путин 7 июля четвертьфинал, где россияне сыграют с хорватами, пока не известно
Владимир Путин во время посещения Парка футбола (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент Владимир Путин болел «от всей души» за сборную России в матче с испанцами в 1/8 финала чемпионата мира по футболу и радовался победе «вместе со страной». Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Поверьте, [Путин] болел как все россияне, от всей души», — сказал Песков.

Москва празднует выход сборной России в 1/4 ЧМ-2018. Фоторепортаж Еще 10 фото
Фотогалерея

Он также отметил, что пока не известно, посетит ли глава государства матч 1/4 финала с участием российской сборной (игра против сборной Хорватии пройдет в Сочи 7 июля).

«Изначально график президента был сверстан таким образом, что он предусматривал посещение матча открытия и матча закрытия [чемпионата мира по футболу]. Вы знаете, что глава государства обременен многими обязанностями, которые не позволяют посещать те или иные мероприятия», — пояснил Песков.

Он также напомнил, что президент дважды в день игры с Испанией звонил главному тренеру российской сборной Станиславу Черчесову — до и после матча.

14 июня Владимир Путин вместе с саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом посетил матч открытия чемпионата Россия — Саудовская Аравия.

Сборная России 1 июля одержала победу над сборной Испании в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1).

Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Фоторепортаж Еще 9 фото
Фотогалерея

В тот же день, 1 июля, сборная Хорватии в рамках 1/8 финала обыграла команду Дании, став, таким образом,​ соперником России в четвертьфинале.

По мнению главного тренера хорватской команды Златко Далича, его подопечным придется играть «со сложным, великим соперником». «Будем стараться не растерять осторожность», — пообещал он.

Теги: Владимир Путин , Дмитрий Песков , Чемпионат мира по футболу - 2018
Главное
ВЭБ начал переговоры о партнерстве со «Стрелкой» Александра Мамута Политика
Материалы по теме
Глава хорватского футбола отдал предпочтение России в четвертьфинале ЧМ Общество
Победный матч с Испанией посмотрели почти 3 млн москвичей Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter