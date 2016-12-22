Песков рассказал об отсутствии планов у Путина поехать на футбол в Сочи

В рабочем графике президента России Владимира Путина нет планов поехать в Сочи на матч чемпионата мира между сборным России и Хорватии. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, пока такая поездка в графике не появилась», — сказал Песков, отвечая на вопрос, поедет ли президент болеть за сборную России в Сочи.

По словам главы пресс-службы Кремля, сам он также не сможет поехать в Сочи. «Буду болеть в Москве», — сказал Песков.

Сборная России сыграет в 1/4 финала чемпионата мира по футболу со сборной Хорватии, матч пройдет в Сочи в субботу, 7​ июля.

Ранее Песков рассказал журналистам, что Владимир Путин «от всей души» болел за сборную России в матче с испанцами в 1/8 чемпионата мира. «Поверьте, [Путин] болел, как все россияне, от всей души», — сказал Песков. Он также сообщил, что президент дважды в этот день звонил главному тренеру российской сборной Станиславу Черчесову — до и после матча.

По словам пресс-секретаря президента, график Владимира Путина изначально предусматривал только посещение матча открытия и матча закрытия чемпионата мира по футболу. «Глава государства обременен многими обязанностями, которые не позволяют посещать те или иные мероприятия», — говорил тогда Песков.