Трансляция матча Россия — Испания стала рекордной по рейтингам за 20 лет

Трансляция футбольного матча ЧМ между сборными России и Испании вошла в тройку самых рейтинговых спортивных мероприятий в стране за последние 20 лет. Игру посмотрели 18,6% россиян, большинство следило за матчем по телевизору

Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

За матчем чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании 1 июля наблюдали 18,6% населения страны (58% всех, у кого в это время дома был включен телевизор). Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope, поступившие в РБК.

Отмечается, что трансляция стала третьей в списке самых рейтинговых спортивных событий за последние 20 лет (рейтинг 18,6%, доля 57,7%). Второе место занимает полуфинальный матч чемпионата Европы 2008 года с командой Испании (рейтинг 21%, доля 73,1%) и матч со сборной Японии на ЧМ-2002 (рейтинг 25,1%, доля 70,5%).

Mediascope также провела телефонный опрос среди 1318 респондентов в возрасте от 12 до 64 лет в городах с населением более 100 тыс. человек. Из них 6% смотрели матч в барах или кафе, 5% — на дачах или в загородных домах, еще 5% — в гостях. Суммарная доля внедомашнего просмотра сократилась по сравнению с игрой России с Египтом с 35 до 27%. Большинство зрителей смотрели матч по телевизору (82%), еще 18% — на компьютерах и смартфонах.

Матч между двумя сборными на интернет-ресурсах ВГТРК — vesti.ru и russia.tv — собрал 3,4 млн просмотров, 1,7 млн — уникальные посетители, сообщили РБК в холдинге ВГТРК. При этом 75% пользователей смотрели эту игру на мобильных устройствах, отметил собеседник РБК. Онлайн-трансляцию матча также вели на своих официальных сайтах «Первый канал» и «Матч ТВ». Представители вещателей не ответили на запрос РБК.

Ранее трансляция прошедшего 19 июня матча между сборными России и Египта, закончившегося со счетом 3:1 в пользу россиян, также была признана самой рейтинговой на ЧМ-2018. Тогда за матчем следили 15,8% россиян, из них 47% смотрели игру по телевизору. Матч — открытие чемпионата, в котором встретились команды России и Саудовской Аравии, в прямом эфире посмотрели почти 9 млн человек. На тот момент трансляция считалась самым рейтинговым событием года.

Матч между сборными России и Испании 1 июля закончился серией пенальти со счетом 4:3, российская команда впервые в истории прошла в 1/4 финала ЧМ. 7 июля сборная встретится с командой Хорватии в Сочи.