Посол заявил о возможности Путина и Трампа наладить «химию» в Хельсинки

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет в Хельсинки 16 июля, поможет преодолеть барьеры между Москвой и Вашингтоном, а также поспособствует налаживанию «химии» между главами государств. Об этом в интервью RT заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает «РИА Новости».

«Это очень важная встреча между нашими двумя лидерами. Все с нетерпением ждали этого события», — сказал он, отметив, что сейчас отношения между странами «не в лучшей форме.

По словам дипломата, для Путина и Трампа «это будет хорошая возможность обсудить все вопросы, которые беспокоят наши две страны». Антонов добавил, что во время встречи президенты смогут «сесть вместе, посмотреть друг на друга и начать говорить».

Посол считает, что невозможно преодолеть все барьеры для полного взаимодействия, однако можно наметить пути для прогресса в движении к этой цели. «Наши лидеры — нормальные люди и могут обсудить все вопросы, в которых они заинтересованы», — отметил Антонов. Он подчеркнул, что общение Путина и Трампа тет-а-тет поможет наладить так называемую «химию» между ними.

3 июля финская газета Helsingin Sanomat, ссылаясь на свои источники, сообщила, что правительственная резиденция Кёнигштедт более не рассматривается в качестве места проведения встречи Путина и Трампа, так как она чересчур мала и расположена слишком далеко от Хельсинки.