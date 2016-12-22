Минсельхоз подтвердил обсуждение отмены льготного НДС для части продуктов

Минсельхоз России подтвердил проработку вопроса о повышении ставок НДС на часть молокосодержащих продуктов. Об этом РБК сообщили в ведомстве.

В Минсельхозе отметили, что в настоящий момент на продукты с заменителем молочного жира действует льготная ставка НДС 10%, такая же, как и на продукты, содержащие «настоящее» молоко. Ведомство предложило отменить льготы для данной категории продуктов и повысить на них ставку НДС до 18–20%.

По данным ведомства, 16 июля в силу вступает решение Совета Евразийской экономической комиссии об изменении в техническом регламенте Таможенного союза (ТР ТС) классификаций молокосодержащих продуктов, что позволит различать продукты с добавлением и без добавления молочного жира.

«Аналоги» молочной продукции не являются объектом регулирования. Они являются объектом ТР ТС «О безопасности пищевой продукции» как пищевая продукция смешанного состава, поэтому требования по идентификации к «аналогам» молочной продукции в настоящее время отсутствуют», — объяснили в Минсельхозторге.

По мнению министерства, повышение налога на данный вид продукции позволит сократить на рынке долю продукции с заменителями молочного жира и стимулировать потребление «настоящего молока».

О том, что в Минсельхозторге 29 июня состоялось совещание по данному вопросу, стало известно ранее в пятницу.​