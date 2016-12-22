Минсельхоз предложил отменить льготный НДС для части продуктов

Минсельхоз предложил почти в два раза — с 10 минимум до 18% — повысить НДС на продукты с заменителями молочного жира. Это лишит потребителей недорогой продукции и снизит спрос на сырое молоко, предупреждают производители

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Отказаться от льготы

Вопрос о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты, содержащие молоко, обсуждался 29 июня в Минсельхозе. Это следует из повестки прошедшего в министерстве совещания по вопросу регулирования рынка молока и молочной продукции (копия есть в распоряжении РБК).

Сейчас на продукты с заменителями молочного жира, как и для другой сельхозпродукции, действует льготная ставка НДС 10%. Минсельхоз предлагает повысить ее до базовых 18% и до 20% в случае принятия соответствующего законопроекта, следует из повестки совещания. Автор инициативы — департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза — считает, что повышение НДС приведет к сокращению на рынке доли продукции с заменителями молочного жира.

Такой вопрос действительно обсуждается, подтвердили представители участвовавших в совещании отраслевых объединений. Дифференцированный подход к увеличению НДС в зависимости от состава продуктов питания обсуждался как мера стимулирования потребления «настоящего» молока, сообщил предправления ​Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Андрей Даниленко. Окончательного решения нет, и вопрос будет прорабатываться дальше, уточняет исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова.

Пресс-служба Минсельхоза не ответила на запрос. В Минфине переадресовали вопросы в Минсельхоз: представитель министерства лишь пояснил, что в Налоговом кодексе установлен только список продовольственных товаров, на который действует льготная налоговая ставка 10%, а конкретный перечень продуктов устанавливается постановлением правительства, за разработку которого отвечает Минсельхоз.

На что распространяется льготная ставка НДС Льготная ставка НДС 10%, согласно ст. 164 Налогового кодекса РФ, распространяется на большинство продуктов питания, в том числе на овощи, крупы, молоко, хлеб, мясо, рыбу (за исключением деликатесов). Такой же ставкой налога облагаются товары для детей, в том числе одежда и обувь. Льгота распространяется и на периодические печатные издания и книжную продукцию (за исключением изданий рекламного и эротического характера), а также на лекарственные средства и медицинские изделия. Кроме того, по ставке 10% облагаются услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа. Законопроект о повышении НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 года правительство внесло в Госдуму 16 июня, и он уже прошел первое чтение. Ранее производители продуктов, в том числе один из крупнейших производителей мяса «Русагро», предупреждали, что из-за повышения НДС потребительские цены вырастут и россияне могут снова начать экономить на продуктах.

Удар по потребителю

Понятие «молокосодержащие продукты» закреплено в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». К молокосодержащим относятся молочные продукты, в которых помимо молока и продуктов его переработки есть и немолочные компоненты. В таких продуктах разрешено заменять до 50% молочного жира. Чаще всего заменителем выступают растительные жиры, в частности пальмовое масло. К молокосодержащим относятся, в частности, сырные продукты и спреды, которые занимают значительную долю на рынке. Например, по данным Росстата, по итогам 2017 года было произведено 461,5 тыс. т сыра, а сырных продуктов — 181,9 тыс. т. По оценке ИК «Грифон-эксперт», в прошлом году было произведено 269 тыс. т сливочного масла и 165,4 тыс. т спредов.

Такие товары стоят дешевле продуктов из цельного молока. Например, у творога из цельного молока и с его заменителями разница в себестоимости может достигать 10–15%, у сыра — около 20%, констатирует Екатерина Нестерова. По ее мнению, повышение НДС на продукты с заменителями молочных жиров приведет к увеличению их себестоимости и производители могут поднять цену пропорционально повышению НДС.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Но в этом вопросе необходимо учесть все возможные риски для бизнеса и потребителя, призывают отраслевые объединения. Увеличение НДС на любые продукты питания приведет к общему сокращению спроса, при том что потребление только начало восстанавливаться после многолетнего падения, указывает Даниленко. С мая 2017 года по апрель 2018-го продажи молочной продукции вновь растут, по данным Nielsen, как в натуральном, так и в денежном выражении — на 3 и почти 10% соответственно.

Увеличение НДС для молокосодержащей продукции и, как следствие, ее существенное подорожание «ударят по самому доступному ценовому сегменту», поставив потребителя в условиях падения реальных доходов в «достаточно затруднительное положение», полагает исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Определенная категория населения не сможет употреблять эти продукты, что скажется на объемах переработки молока и его продуктов, говорит Нестерова.

Молокосодержащие продукты на 50% состоят из молока и его производных — в год это около 3 млн т в текущем потреблении, указывает Мальцев. Он предупреждает, что снижение производства молокосодержащих продуктов снизит объем потребления сырого молока, что автоматически приведет к падению цен. Увеличение НДС для молокосодержащей продукции может косвенно повлиять на снижение спроса на сырое молоко, согласен Даниленко.

Многолетняя борьба

Проблемами российских производителей молока, которые страдают от недобросовестной конкуренции, Минсельхоз озаботился уже давно. Для их поддержки министерство разрабатывало ряд мер: например, экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев предлагал запретить использовать растительные жиры при производстве любой молочной продукции. Активнее всех о проблеме фальсификации в молочной продукции заявлял Россельхознадзор.

В начале этого года правительство инициировало масштабную проверку молочного рынка, чтобы «раз и навсегда» поставить точку в вопросе, есть ли в молочной продукции фальсификат. Проверку проводили совместно Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество, они исследовали три наиболее популярные у потребителей категории продуктов: молоко, сливочное масло и творог. Масштабная фальсификация молочных продуктов в России по итогам проверки не подтвердилась. Согласно результатам исследования, растительные жиры чаще всего используются при производстве масла, доля фальсифицированной продукции в этой категории — почти 14% в натуральном выражении. Для молока этот показатель не превышает 12%, для творога — 2%.

Тезис о том, что потребитель молочно-растительной продукции — это введенный в заблуждение покупатель, не соответствует действительности, считает Мальцев. Замещение молочного жира растительным не является фальсификацией, если производитель честно указал это на упаковке. «Фальсификат — это когда производитель заведомо ложно написал на этикетке состав продукта и ввел покупателя в заблуждение. Существует огромное количество добросовестных производителей, которые все четко отразили на этикетке. Но покупатель ее просто не читает», — объясняет Нестерова. К примеру, в случае с сырной продукцией речь идет о легальной продукции, спрос на которую растет: в 2017 году, по данным Росстата, было произведено почти 182 тыс. т сырного продукта, что более чем в два раза больше, чем годом ранее.

Бороться за прозрачность рынка можно, усилив практику применения контрольно-надзорных мероприятий и борясь с фальсификатом, а также регулируя импорт молочного сырья и молочных продуктов и стимулируя рынок переработки внутри страны, считает Мальцев. Для борьбы с фальсификатом необходимо закрепить четкое определение нарушений и наказания потребителей за нарушения при указании масложирового состава продукции, полагает Даниленко.