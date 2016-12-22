Минсельхоз выступил за запрет растительных жиров в молочной продукции

Минсельхоз предлагает запретить использовать растительные жиры при производстве молочной продукции. Из-за распространения продуктов, выдаваемых за сыры, у отечественных компаний в прошлом году не было закуплено 1,5 млн т молока

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С инициативой запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции министр сельского хозяйства Александр Ткачев выступил во вторник, 10 апреля, на итоговой коллегии министерства, передает корреспондент РБК.



Российские производители молока страдают от недобросовестной конкуренции, и для защиты молочного рынка Минсельхоз разработал серию дополнительных мер, сообщил Ткачев. «Считаем необходимым запретить использование сухого молока при производстве сыра, а также запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции», — заявил министр.

Министерство также предлагает распространить ветеринарный контроль на так называемую сыроподобную продукцию (может целиком состоять из одних растительных жиров), чтобы контролировать ее ввоз в Россию. По экспертным оценкам, которые привел Ткачев, в 2017 году в страну было ввезено более 150 тыс. т сыроподобной продукции на основе растительных жиров и молочной сыворотки. Если пересчитать этот объем на молоко, то получается, что у отечественных производителей не было закуплено почти 1,5 млн т сырого молока, отметил Ткачев.Производство молока и молочной продукции регулируется требованиями специального техрегламента, согласно которому использование растительных жиров при производстве классической молочной продукции запрещено, говорит исполнительный директор Союзмолока Артем Белов. Но он напоминает, что растительные жиры могут использоваться при производстве молокосодержащей продукции, где до 50% молочных жиров может быть заменено растительными. Замена животных жиров растительными позволяет производителям снизить стоимость продукции, а в условиях падения доходов населения такие изделия пользуются спросом. При производстве молокосодержащей продукции из растительных жиров чаще всего используется пальмовое масло, уточняет Белов.

Использование сухого молока при производстве сыра — не ключевая проблема для отрасли, гораздо более серьезной проблемой является фальсификация и использование заменителей жира, считает Белов.

Ранее официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила РБК, что ежегодный объем поставок в Россию только сыроподобных продуктов, произведенных преимущественно из растительных жиров, но выдаваемых за молочные сыры, достигает 150–300 тыс. т в год.

Этой весной вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и «Роскачеству» провести масштабную проверку молочной продукции по всей стране. О ее результатах ведомства пока не сообщали.