АТОР рассказала о спасенных туристах из России во время шторма в Таиланде

Пара из России, которая попала в шторм у побережья Пхукета, спасена. На затонувших прогулочных судах россиян не было. Об этом сообщила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

Россияне попали в шторм у побережья Пхукета на водном мотоцикле 5 июля. «Двое граждан РФ были спасены и доставлены на берег», — рассказала Ломидзе.

В этот же день в Андаманском море потерпели крушение два прогулочных судна. На них находились 138 человек.​ На первом судне находились китайские туристы, на другом — смешанная группа туристов из КНР и стран Европы, пояснила Ломидзе. На затонувших катерах не было россиян, заверила она, основываясь на данных туроператоров. На момент публикации посольство России в Таиланде не ответило на запрос РБК.

Губернатор Пхукета доложил, что ​51 пассажир спасен, один человек погиб. Еще 53 человека пропали без вести, сообщает The Phuket News. Поиски приостановлены на ночь и возобновятся в 6:30 утра. Отмечается, что все пассажиры второго судна спасены.