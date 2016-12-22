ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,59 62,87 EUR Нал. 74,45 73,33 USD Бирж. 63,24 +0,09 EUR Бирж. 73,66 +0,06 USD ЦБ. 63,26 +0,03 EUR ЦБ. 73,96 +0,25 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6532,50 -87,60 IMOEX 2346,86 +1,86% RTSI 1171,64 +2,10% Brent 78,19 +0,23% DJIA 24356,74 +0,75% Nasdaq 7586,43 +1,12%
В Мексике назвали официального победителя президентских выборов
Лента новостей
В Мексике назвали официального победителя президентских выборов 06:12, Политика Забравшейся на статую Свободы активистке пригрозили 1,5 годами тюрьмы 05:44, Политика В Минздраве предсказали продолжительность жизни в 2030 году 05:43, Общество Как России не пропустить четвертую технологическую революцию 05:36, Партнерский материал Минобороны назвало число дронов в российской армии 05:02, Политика СМИ рассказали о секрете успеха вратаря Англии в пенальти с Колумбией 04:43, Общество Трамп предсказал успех на переговорах с Путиным в Хельсинки 04:32, Политика В Японии казнили основателя секты «Аум Синрикё» 03:57, Общество Более половины россиян поверили в победу сборной России над хорватами 03:38, Общество Американец в Москве получил 11 лет колонии за выращивание марихуаны 03:35, Общество Facebook извинился за удаление цитат Декларации независимости за расизм 03:20, Технологии и медиа «Коммерсантъ» опубликовал данные о сносе 75 советских памятников в Польше 03:09, Политика Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 03:00, РБК и «Шелл» Пожарные потушили пожар в жилом доме в центре Москвы 02:42, Общество У сына племянника экс-президента Саргсяна нашли наркотики и оружие 02:11, Общество Маск предложил тайским властям помощь в спасении детей из пещеры 01:55, Общество Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме в центре Москвы 01:45, Общество Число жертв взрыва пиротехники в Мексике превысило 20 человек 01:13, Общество Площадь пожара в центре Москвы увеличилась в два раза 00:41, Общество Кричалки, сухой лист и сломанные ворота: самая футбольная викторина 00:29, Спецпроект РБК Спорт На Пхукете после кораблекрушения 53 человека пропали без вести 00:15, Общество В центре Москвы из-за пожара эвакуировали жилой дом 00:03, Общество Разлившему жидкость в аэропорту Тбилиси россиянину предъявили обвинение 00:02, Общество Роухани заявил Меркель о разочаровывающих обещаниях Европы 05 июл, 23:51, Политика СМИ узнали о расследовании против руководства НПО имени Лавочкина 05 июл, 23:47, Общество В Минэнерго назвали дату ухода куратора нефтегазовой отрасли 05 июл, 23:38, Политика В центре Праги эвакуировали 500 человек из-за утечки газа 05 июл, 23:25, Общество CМИ узнали о возможных конкретных соглашениях на встрече Путина и Трампа 05 июл, 23:23, Политика
В Мексике назвали официального победителя президентских выборов
Политика, 06:12
0
В Мексике назвали официального победителя президентских выборов

После окончания подсчета 100% бюллетеней 53,17% голосов набрал кандидат от коалиции «Вместе мы сделаем историю» ​Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Об этом сообщает El Universal.

Таким образом, Обрадор получил 30 млн 47 тыс. голосов. его ближайший соперник — лидер коалиции левых Рикардо Анайя — 22,26% (12 млн 572 тыс.). Замыкает тройку ​кандидат от правящей коалиции «Все за Мексику» Хосе Антонио Мид с 16,42% голосов (9 млн 283 тыс.). Четвертым единственный независимый кандидат Хайме Родригес Кальдерон, он поучил 5,23% (2 млн 959 тыс. голосов).

Кандидат от правящей партии Мексики проиграл президентские выборы
Политика

Соперники Обрадора признали поражение в день самих выборов — 1 июля. Уже на следующий день с победой его поздравили президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. 1 декабря победитель президентской гонки вступит в свои полномочия и будет руководить Мексикой шесть лет — до 2024 года.

Это была третья попытка 64-летнего Обрадора занять президентское кресло: до этого он участвовал в выборах в 2006 и 2012 годах.

Теги: Мексика , выборы президента , победитель
Главное
Трамп предсказал успех на переговорах с Путиным в Хельсинки Политика
Материалы по теме
Путин поздравил Обрадора с победой на выборах президента Мексики Политика
Посол России рассказал об ожиданиях от нового президента Мексики Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter