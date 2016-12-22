В Мексике назвали официального победителя президентских выборов

После окончания подсчета 100% бюллетеней 53,17% голосов набрал кандидат от коалиции «Вместе мы сделаем историю» ​Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Об этом сообщает El Universal.

Таким образом, Обрадор получил 30 млн 47 тыс. голосов. его ближайший соперник — лидер коалиции левых Рикардо Анайя — 22,26% (12 млн 572 тыс.). Замыкает тройку ​кандидат от правящей коалиции «Все за Мексику» Хосе Антонио Мид с 16,42% голосов (9 млн 283 тыс.). Четвертым единственный независимый кандидат Хайме Родригес Кальдерон, он поучил 5,23% (2 млн 959 тыс. голосов).

Соперники Обрадора признали поражение в день самих выборов — 1 июля. Уже на следующий день с победой его поздравили президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. 1 декабря победитель президентской гонки вступит в свои полномочия и будет руководить Мексикой шесть лет — до 2024 года.

Это была третья попытка 64-летнего Обрадора занять президентское кресло: до этого он участвовал в выборах в 2006 и 2012 годах.

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