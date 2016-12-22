Путин поздравил Обрадора с победой на выборах президента Мексики
Политика, 13:15
0
Путин поздравил Обрадора с победой на выборах президента Мексики
Президент России Владимир Путин поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с победой на президентских выборах в Мексике. Об этом говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.
Путин отметил, что в России высоко ценят дружественные отношения с Мексикой и намерены и дальше их развивать.
Президентские выборы прошли 1 июля. Согласно предварительным данным подсчета голосов, кандидат от правящей коалиции «Вместе мы сделаем историю» Лопес Обрадор набрал более 53%.
Он в третий раз пытается стать президентом Мексики и принимал участие в президентских выборах 2006 и 2012 годов.