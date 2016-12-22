Трамп поздравил Лопеса Обрадора с победой на выборах президента Мексики

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с победой на выборах президента Мексики. Кроме того, американский лидер заявил о желании как можно скорее поработать вместе с Обрадором.

«Поздравляю Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с тем, что он стал следующим президентом Мексики. Я очень надеюсь на сотрудничество с ним», — написал Трамп в Twitter.

Помимо этого Трамп добавил, что впереди предстоит еще многое сделать для пользы как США, так и Мексики.

Голосование на президентских выборах в Мексике прошло в воскресенье, 1 июля. По предварительным данным, победу одержал Обрадор, который является кандидатом от коалиции «Вместе мы сделаем историю». В нее входят Движение национального возрождения (MORENA), Партия труда (PT) и Партия социальной солидарности (PES).