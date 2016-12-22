Забравшейся на статую Свободы активистке пригрозили 1,5 годами тюрьмы

В суде Манхэттена обвинение потребовало 1,5 года забравшейся 4 июля на статую свободы активистке за неподчинение приказам представителям властей. Об этом сообщает The New York Post.

44-летняя Терез Окуму 4 июля забралась на правую ногу монумента, размахивала футболкой с надписью «Вставай и сопротивляйся» (Rise and Resist, политическое движение противников президента США Дональда Трампа) и отказывалась слезть. Это было ее акцией протеста против миграционной политики американских властей, в частности, разлучения детей мигрантов и их родителей. Чтобы снять активистку пришлось эвакуировать 4, 5 тыс. посетителей статуи Свободы. Обвинение подчеркивает, что, несмотря на уважение к мирному протесту, ее поведение подвергало риску правоохранителей, которые пытались спустить Окуму с монумента.

Кроме Окуму были арестованы и другие активисты, которые также протестовали против миграционной политики администрации Трампа.

В то же время само движение Rise and Resist отвергло свою связь с женщиной. В своем Twitter они подчеркнули, что провели акцию с баннером на том же месте ранее, но никто не планировал забираться на статую, так как «безопасность составляет их главную заботу».

В апреле президент США Дональд Трамп заявил об окончании политики «поймал — выпустил» в отношении нелегальных мигрантов. Теперь задержанных нелегалов не будут как раньше отпускать до суда, они останутся под арестом. В мае американский президент также объявил запуске политики «нулевой терпимости» к нелегалам. Общественный резонанс миграционная политика Трампа вызвала разделением семей нелегалов и изоляцией их детей (до 11,5 тыс содержатся в спецприемниках). Против подобной практики выступили многие общественные и политические деятели, и даже жена Трампа Мелания. В конце июня 17 штатов подали иск к администрации Трампа из-за мер против нелегалов, а у Конгресса состоялся крупный митинг, на котором полиция задержала почти 600 человек. В то же время Трамп принял решение об отмене практики изоляции детей мигрантов от родителей.



