Полиция задержала 575 человек задержали на митинге у Конгресса США

На митинге возле здания Конгресса США задержали 575 человек, выступавших против политики президента страны Дональда Трампа в отношении мигрантов, сообщает телеканал NBC cо ссылкой на полицию.
Акцию протеста организовали члены организаций «Марш женщин» и «Центр народной демократии». Митингующие выступали против политики «нулевой толерантности» в отношении нелегальных мигрантов, принятой Трампом и требовали упразднить иммиграционную и таможенную полиция США, передает ABC.
О своем задержании сообщила также член Палаты представителей США Прамила Джаяпал. По ее словам, следующая акция состоится 30 июня.
20 июня Трамп подписал указ, запрещающий разделять задержанных на границе нелегальных мигрантов с их детьми. Это решение было принято после критики со стороны ООН, правозащитников, также эти меры не поддерживала супруга президента Меланья Трамп.
За разделение семей мигрантов на администрацию президента подали в суд 17 штатов и округ Колумбия. Авторы иска считают, что чиновники желали навредить мигрантам, которые приезжают в США из Латинской Америки.