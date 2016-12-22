Трамп распорядился прекратить политику «поймал — выпустил» для нелегалов

Задержанных нелегальных мигрантов нельзя отпускать на свободу до суда, который определит их статус, распорядился Дональд Трамп. Он объявил о прекращении политики «поймал — выпустил» по отношению к негелагалам

Дональд Трамп и ​Джеймс Мэтис (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, в котором объявил о прекращении практики, при которой пойманный полицией нелегальный мигрант оставался на свободе до решения суда о его статусе, сообщает Reuters.

Эту политику называли «поймал — выпустил». В меморандуме также содержится поручение министру обороны Джеймсу Мэтису. Он должен подготовить и представить президенту список военных объектов, которые можно использовать для содержания задержанных нелегалов до решения суда.

Ранее 5 апреля Трамп заявил, что планирует разместить от 2 до 4 тыс. бойцов Национальной гвардии на границе с Мексикой протяженностью 3200 км, пока там не будет построена стена. По его словам, такая охрана необходима для того, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. Нацгвардейцы будут помогать сотрудникам таможни и погранслужбы США.

С требованием объяснить намерение усилить патрулирование границы выступил мексиканский министр иностранных дел Луис Видегарай Касо после того, как Трамп объявил о намерении послать американских военных охранять границу с Мексикой.

«Я сказал Мексике, я уважаю то, что они сделали; я сказал, смотрите, у вас очень сильные законы. У нас очень плохие законы о нашей границе, и мы будем делать кое-какие вещи — я уже говорил об этом с [главой Пентагона] Мэттисом, — мы будем делать военные вещи», — пояснил тогда Трамп.

Трамп также пообещал усилить давление на Мексику из-за беженцев из Центральной Америки, которые направляются в сторону США по территории соседней страны. «Большой караван людей из Гондураса, приближающийся к нашим границам через Мексику, необходимо остановить до того, как он доберется», — написал президент накануне в своем Twitter.



На это министр иностранных дел Мексики ответил, что «караван мигрантов» расходится по решению участников. «Миграционная политика является частью мексиканского суверенитета, и мы проводим ее согласно закону, а не из-за давления со стороны или угроз», — подчеркнул он тогда.

