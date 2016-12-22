CМИ узнали о возможных конкретных соглашениях на встрече Путина и Трампа

На запланированном саммите президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки могут быть достигнуты «конкретные» соглашения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Он отметил, что саммит американского и российского лидеров «результат уже сам по себе». «Я не исключаю, что по итогам встречи будут заключены конкретные соглашения. Есть много проблем, требующих обсуждения», — заявил неназванный источник изданию. Среди них — контроль вооружений, война на Украине, в Сирии.

О том, что на встрече Путина и Трампа будут обсуждаться «широкий круг вопросов», включая ситуацию в Сирии и на Украине, в конце июня заявил вице-президент США Майкл Пенс. В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма не будет включен в повестку. Саммит пройдет в Хельсинки 16 июля.