Посол рассказал о планах эмира Катара посетить финал ЧМ в Москве

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани посетит финальную игру чемпионата мира по футболу в Москве. Об этом заявил посол Катара в России Фахад Мухаммед аль-Аттыйя, сообщает ТАСС.

​«Я могу подтвердить, что эмир Катара приедет на финальную игру», — сказал дипломат. Он отметил, что о возможных двусторонних встречах пока информации нет.

Ранее в посольстве Франции сообщили РБК, что президент Эмманюэль Макрон не исключает возможности посетить полуфинал ЧМ в случае успешного выступления сборной страны.

The Guardian со ссылкой на свои источники сообщала, что премьер-министру Великобритании Терезе Мэй отправили повторное приглашение на ЧМ. По данным издания, приглашение отправили после победы сборной Англии в 1/8 финала чемпионата. Однако официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова и посольство России в Лондоне опровергли эту информацию.

Haaretz со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 3 июля сообщила, что он посетит Москву и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Источники издания Maariv рассказали, что Путин пригласил Нетаньяху на финал чемпионата мира. Также приглашение получил глава Палестины Махмуд Аббас. Как рассказал РБК пресс-секретарь палестинского посольства в Москве Абдулла Исса, глава страны приедет в Москву 13 июля, в его повестке встреча с Путиным и посещение финала ЧМ.