Посольство Франции рассказало о возможном визите Макрона на полуфинал ЧМ

В посольстве Франции в Москве на вопрос РБК о планах президента Эммануэля Макрона сообщили, что он не приедет на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу Франция — Уругвай, но не исключает возможности посетить полуфинал в случае успешного выступления сборной страны.

«Никто из высокопоставленных официальных лиц [Франции] не посетит завтрашний матч. Наш президент еще в Санкт-Петербурге говорил, что посетит полуфинал, если Франция дойдет до него. Если он и приедет в Россию, то только через матч», — сообщили в пресс-службе посольства.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о возможном приезде Макрона на один из матчей ​чемпионата мира по футболу в России.

В мае и сам Макрон заявлял, что надеется посетить чемпионат мира по футболу и провести встречу с президентом Владимиром Путиным.

6 июля сборные Франции и Уругвая откроют четвертьфинальный этап чемпионата мира на стадионе «Нижний Новгород».