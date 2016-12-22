Захарова опровергла повторную отправку Терезе Мэй приглашения на ЧМ

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова опровергла информацию о повторном приглашении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на чемпионат мира по футболу в Россию, сообщает «Интерфакс».

«Индивидуальные приглашения британским политикам на ЧМ не направлялись и, соответственно, не отзывались», — рассказала Захарова.

Она отметила, что такое международное мероприятие, как чемпионат мира по футболу, проходит исключительно в рамках имеющихся протокольных обязательств и традиций, и новых форматов никто не придумывает.

​О том, что Терезе Мэй отправили повторное приглашение на ЧМ, 4 июля написала газета The Guardian со ссылкой на свои источники. По информации издания, приглашение отправили после победы сборной Англии в 1/8 финала чемпионата.

Ранее РБК в пресс-службе посольства России в Лондоне сообщили, что информация о повторном приглашении премьер-министра Великобритании на ЧМ не соответствует действительности.

При этом позиция Британии по бойкоту мундиаля, проходящего в России, остается неизменной. Бойкот ввели, после того как экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществом «Новичок» в Солсбери. При этом Тереза Мэй отмечала, что бойкот касается только официальных лиц государства.