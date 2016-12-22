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Палестина подтвердила встречу Аббаса с Путиным
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Палестина подтвердила встречу Аббаса с Путиным
Политика, 18:58
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Палестина подтвердила встречу Аббаса с Путиным

Глава Палестины Махмуд Аббас прибудет в Москву 13 июля. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь палестинского посольства в Москве Абдулла Исса.

«Он прибудет 13 июля, на повестке встреча с президентом Владимиром Путиным и участие в финале чемпионата мира», — сказал он.

«Мы в процессе окончательного согласования деталей [встречи]», — сказал «РИА Новости» посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.

Накануне Путин пригласил на финал ЧМ Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Пресс-атташе посольства Израиля в Москве Алекс Гандлер сообщил РБК, что сейчас прорабатываются детали и возможность визита Нетаньяху в Россию. Нофаль также подтвердил, что Аббас принял приглашение Путина.

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В феврале палестинский лидер подчеркивал, что считает Москву ключевым игроком в решении арабо-израильского конфликта. По словам Аббаса, у России есть необходимые связи и авторитет. В феврале Аббас провел переговоры с Путиным в Кремле. Министр по гражданским делам Палестины Хуссейн аш-Шейх сообщал РБК, что Путин подтвердил готовность Москвы расширять свое участие в решении конфликта «с целью защиты международного права и принятых ООН резолюций».

Теги: Палестина , Махмуд Аббас , Владимир Путин , ЧМ
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