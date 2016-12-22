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Митрохина оштрафовали за одиночный пикет
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Митрохина оштрафовали за одиночный пикет
Общество, 17:24
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Митрохина оштрафовали за одиночный пикет

Тверской суд Москвы оштрафовал члена партии «Яблоко», бывшего председателя столичного отделения Сергея Митрохина за одиночный пикет возле здания Госдумы, сообщила РБК пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Суд признал Митрохина виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий) и назначил ему штраф в размере 20 тыс. руб.

Полиция задержала Митрохина 19 июня у здания Госдумы и обосновала задержание указом президента об усиленных мерах безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу. Политик стоял у дверей парламента с плакатом, критикующим пенсионную реформу. На него был составлен протокол об административном правонарушении.

Помимо него еще три активиста партии «Яблоко» пришли на пикет к зданию Госдумы.

Федеральное бюро «Яблока» 2 июля приостановило полномочия председателя московского отделения партии Сергея Митрохина и конференции организации.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Согласно указу президента №202, в этот период проведение собраний, митингов и демонстраций, не связанных с футбольным турниром, возможно только после согласования с властями.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о проведении пенсионной реформы 16 июня. Согласно законопроекту, с 2019 до 2034 года планируется постепенно повысить пенсионный возраст россиян. Женщины будут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины — в 65 лет. По данным Минэкономразвития, за период 2019–2024 годов совокупный вклад в рост экономики от увеличения численности работающего населения может составить 1,3 п.п.

Премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил необходимость реформы увеличением продолжительности жизни граждан и ​необходимостью «обеспечить нормальный уровень жизни пенсионерам». Он также рассказал о компенсационных мерах, в частности, для людей с большим стажем работы (45 лет для мужчин и 40 лет для женщин) будет предусмотрен более ранний выход на пенсию — на два года раньше.

Теги: Сергей Митрохин , штраф , пикет
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