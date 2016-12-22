«Яблоко» приостановило полномочия Митрохина в московском отделении партии

Федеральное бюро «Яблока» приостановило полномочия председателя московского отделения партии Сергея Митрохина и конференции организации. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Яблока».

По мнению бюро, Митрохин сорвал общее собрание московского «Яблока» 20 июня и третий этап конференции 27 июня, чтобы «создать для себя благоприятные условия для выдвижения в мэры и лишить этих условий своего конкурента», главу Гагаринского района столицы Елену Русакову. Бюро также обвинило Митрохина в нанесении политического ущерба партии из-за его публичных высказываний в адрес руководства, иска в суд на партию и подачи документов для выдвижения в мэры без согласования с исполкомом бюро.

Сам Митрохин заявил РБК, что ожидал такого решения, и несмотря на снятие с него полномочий председателя регионального отделения, продолжит заниматься проблемами москвичей и будет бороться против «диктатора — федерального центра» «Яблока».

Сейчас временно исполняющий обязанности главы отделения — Валерий Горячев, ответственный секретарь федерального бюро. Выборы на пост главы региональной организации пройдут осенью. Митрохин пообещал, что не будет в них участвовать. Один из претендентов — бывший муниципальный депутат Максим Кац, который заявил, что намерен бороться за пост главы отделения.

Источники РБК 29 июня сообщали, что 2 июля будет рассмотрен вопрос о приостановке работы московского отделения. В пресс-службе партии ранее в понедельник заявили, что с Митрохина сняты полномочия, но принято решение не распускать московскую организацию.