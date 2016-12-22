Посольство в Лондоне опровергло отправку Терезе Мэй приглашения на ЧМ

Посольство России в Лондоне опровергло информацию о том, что премьер-министру Великобритании Терезе Мэй направлено приглашение посетить чемпионат мира по футболу. Об этом сообщили РБК в пресс-службе посольства.

«Индивидуальные приглашения британским политикам на ЧМ не направлялись и, соответственно, не отзывались. Как известно, решение не посещать турнир на официальном уровне исходило от Лондона. Более того, из Великобритании раздавались призывы бойкотировать соревнования, пресса рисовала мрачные картинки подготовки России к турниру», — указывается в сообщении пресс-службы.

О том, что после победы сборной Англии в 1/8 финала ЧМ Мэй направили приглашение посетить чемпионат, ранее сообщала газета The Guardian со ссылкой на неназванные источники.

«Вопреки материалу The Guardian, мы никого специально не «завлекаем», но рады дать возможность всем поддержать свою команду. Это касается и представителей Великобритании. Если официальные лица королевства все же захотят приехать, их примут с тем же гостеприимством, как и игроков сборной Англии и их болельщиков», — подчеркивается в сообщении пресс-службы посольства.

Лондон объявил бойкот ЧМ-2018 после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Мэй тогда объясняла, что от хода расследования атаки будет зависеть, нужно ли британским чиновникам и другим официальным лицам посещать ЧМ. В Госдуме тогда назвали это заявление «нагнетанием обстановки».