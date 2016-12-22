The Guardian узнала об отправленном Кремлем Терезе Мэй приглашении на ЧМ

Тереза Мэй получила несколько приглашений на чемпионат мира по футболу в России, причем последнее пришло после выхода Англии в 1/4 финала ЧМ, пишет The Guardian. Официальные лица Британии бойкотируют ЧМ из-за «дела Скрипаля»

Тереза Мэй (Фото: Toby Melville / Reuters)

Россия повторно пригласила Терезу Мэй посетить чемпионат мира по футболу, сообщает The Guardian со ссылкой на неназванные источники.

По информации издания, новое приглашение было отправлено премьер-министру Великобритании после победы сборной Англии в 1/8 финала мирового первенства.

Таким образом, пишет газета, Москва пытается склонить Мэй к отказу от бойкота турнира британскими чиновниками, на который Лондон пошел после обвинений России в организации отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

Ранее об отказе бойкотировать чемпионат мира по футболу объявило правительство Швеции. После того как национальная сборная этой страны вышла в плей-офф турнира с первого места в группе, шведский кабмин счел важным поддержать своих футболистов.

Спустя несколько дней после отравления Скрипалей в Солсбери Мэй говорила, что ей «сложно представить, чтобы Великобритания была представлена на чемпионате мира как обычно».

The Guardian отмечает, что на игре сборной Англии с Колумбией на стадионе «Спартак» в Москве присутствовал посол Великобритании в России Лори Бристоу. Он также присутствовал на игре англичан против сборной Панамы на групповом этапе ЧМ в Нижнем Новгороде. «​Технически он не нарушил бойкот, поскольку он распространялся только на министров и членов правительства», — отмечает газета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что «специальных приглашений» лидерам иностранных государств для посещения матчей ЧМ не требуется, и Москва будет рада принять у себя всех глав государств, которые пожелают ее посетить.

РБК направил запросы в пресс-службу президента России, а также в британское посольство в Москве и российскую дипмиссию в Лондоне.