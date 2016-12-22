В посольстве Британии назвали неизменной позицию по бойкоту ЧМ

В посольстве Великобритании в России сообщили РБК, что «позиция по вопросу присутствия министров или высших лиц правительства Соединенного Королевства на матчах чемпионата мира [по футболу] осталась неизменной».

Ранее посольство России в Лондоне опровергло данные об отправке приглашения на ЧМ премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, сообщали РБК в пресс-службе посольства. По информации источников газеты The Guardian, Мэй направили приглашение на чемпионат после победы сборной Англии в 1/8 финала ЧМ над сборной Колумбии.

Власти Британии объявили бойкот чемпионату мира по футболу в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери в начале марта. Тогда Мэй отмечала, что в зависимости от результатов расследования британским официальным лицам и чиновникам будут даны указания по посещению ЧМ. Заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов назвал заявление британского премьера «нагнетанием обстановки​».