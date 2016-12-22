Госдума позволила кабмину повышать пошлины на ввоз нефтепродуктов

Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому правительство сможет ввести налог на добавленный доход в нефтяной отрасли и внести поправки в закон «О таможенном тарифе». Об этом сообщает ТАСС.
Парламентарии одобрили поправку, которая даст кабмину право повышать в 2018 году ввозные тарифы на светлые нефтепродукты, прямогонный и товарный бензин, легкие и средние дистилляты, бензол, толуол, ксилол и смазочные масла до 90% от пошлины на нефть. В настоящий момент экспортные пошлины на эти нефтепродукты составляют 30% от пошлины на нефть за исключением прямогонного бензина (55%).
Также в законопроекте предлагается отменить таможенные пошлины на импорт нефти и нефтегазоконденсатной смеси, которую добыли на участках, подпадающих под применение налога на добавленный доход. Также компаниям, которые платят этот налог, могут предоставить льготы по налогу на добычу полезных ископаемых.поручил Минэнерго, Минфину, Минпромторгу и Российскому экспортному центру предоставить кабмину до 26 июля предложения по увеличению импорта нефтепродуктов.