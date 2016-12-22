ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,55 62,77 EUR Нал. 74,10 73,23 USD Бирж. 63,12 -0,31 EUR Бирж. 73,53 -0,26 USD ЦБ. 63,22 +0,08 EUR ЦБ. 73,70 +0,23 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6566,20 -21,80 IMOEX 2308,26 -0,48% RTSI 1151,75 +0,01% Brent 78,32 +0,81% DJIA 24307,18 +0,15% Nasdaq 7567,69 +0,76%
Госдума позволила кабмину повышать пошлины на ввоз нефтепродуктов
Лента новостей
В Минсельхозе сообщили о росте сбора зерна в 8 раз 16:18, Потребрынок Биопринтеры: что мешает напечатать человека полностью 16:18, РБК и Ингосстрах Водителям разрешат ездить без бумажного полиса ОСАГО 16:18, Финансы Трамп похвастался предотвращением войны с КНДР 16:14, Политика В центре Лондона загорелся жилой дом 16:07, Общество Лёв сохранил пост тренера сборной Германии вопреки провалу на ЧМ-2018 16:06, Спорт Прощание с актрисой Ольгой Лозовой пройдет 5 июля 16:05, Общество ГЛОНАСС и ракетно-космическая корпорация получили новых руководителей 16:01, Политика Отец премьера Польши назвал «мелочностью» снос советских памятников 15:54, Политика СК проверит сделку по продаже «Ростеху» производителя оптики для «Арматы» 15:48, Общество Скворцова пообещала приложение для проверки легальности лекарств 15:37, Общество Иерусалим: город специй, уличной еды и авантюрных рецептов 15:37, РБК и Минтуризма Израиля​ В Госдуме назвали темы встречи Володина с парламентариями США 15:31, Политика Акции-чемпионы: чьи спонсоры окажутся лучшей инвестицией ЧМ-2018. День 16 15:29, Quote Порошенко заявил о стремлении Украины вступить в Евросоюз до 2025 года 15:24, Политика Как России не пропустить четвертую технологическую революцию 15:19, Партнерский материал Школьник из Москвы сдал ЕГЭ на 100 баллов сразу по четырем предметам 15:18, Общество ЕСПЧ присудил компенсации за невыплату по советским облигациям 1982 года 15:13, Общество Когда инвестировать в Litecoin: цена монеты выросла до $86 15:10, Крипто Вектор отчуждения: почему конфликт с США не подтолкнет Европу к России 15:10, Мнение Россия начала разработку модулей для туристов МКС и для высадки на Луне 15:07, Технологии и медиа В Подмосковье убили экс-главу сельского поселения Новопетровское 15:05, Общество Брэдли Купер снялся в стильной рекламе дорогих часов 15:05, РБК и IWC СКА подписал контракт с первым номером драфта НХЛ 2012 года 15:02, Спорт Сергей Иванов предложил скупать у россиян макулатуру 15:01, Общество Летевший из Турции чартер экстренно сел во Внуково из-за поломки шасси 15:00, Общество Гибкие дисплеи: когда мы сможем скручивать смартфоны 14:43, РБК и Ингосстрах В Ереване умерла певица Надежда Саркисян 14:43, Общество
Госдума позволила кабмину повышать пошлины на ввоз нефтепродуктов
Экономика, 14:06
0
Госдума позволила кабмину повышать пошлины на ввоз нефтепродуктов

Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому правительство сможет ввести налог на добавленный доход в нефтяной отрасли и внести поправки в закон «О таможенном тарифе». Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарии одобрили поправку, которая даст кабмину право повышать в 2018 году ввозные тарифы на светлые нефтепродукты, прямогонный и товарный бензин, легкие и средние дистилляты, бензол, толуол, ксилол и смазочные масла до 90% от пошлины на нефть. В настоящий момент экспортные пошлины на эти нефтепродукты составляют 30% от пошлины на нефть за исключением прямогонного бензина (55%).

Также в законопроекте предлагается отменить таможенные пошлины на импорт нефти и нефтегазоконденсатной смеси, которую добыли на участках, подпадающих под применение налога на добавленный доход. Также компаниям, которые платят этот налог, могут предоставить льготы по налогу на добычу полезных ископаемых.

Россия увеличила добычу нефти в июне
Экономика

В конце июня премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэнерго, Минфину, Минпромторгу и Российскому экспортному центру предоставить кабмину до 26 июля предложения по увеличению импорта нефтепродуктов.
Теги: Госдума , Правительство , нефтепродукты , импортные пошлины
Главное
МВД раскрыло похищавшую деньги VIP-клиентов ОПГ сотрудников Сбербанка Общество
Материалы по теме
Россия увеличила добычу нефти в июне Экономика
Власти подготовят меры по наращиванию экспорта нефтегазовой продукции Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter