Госдума позволила кабмину повышать пошлины на ввоз нефтепродуктов

Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому правительство сможет ввести налог на добавленный доход в нефтяной отрасли и внести поправки в закон «О таможенном тарифе». Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарии одобрили поправку, которая даст кабмину право повышать в 2018 году ввозные тарифы на светлые нефтепродукты, прямогонный и товарный бензин, легкие и средние дистилляты, бензол, толуол, ксилол и смазочные масла до 90% от пошлины на нефть. В настоящий момент экспортные пошлины на эти нефтепродукты составляют 30% от пошлины на нефть за исключением прямогонного бензина (55%).

Также в законопроекте предлагается отменить таможенные пошлины на импорт нефти и нефтегазоконденсатной смеси, которую добыли на участках, подпадающих под применение налога на добавленный доход. Также компаниям, которые платят этот налог, могут предоставить льготы по налогу на добычу полезных ископаемых.