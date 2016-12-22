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«Нас ждет структурный дефицит нефти»: о чем Сечин рассказал акционерам
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«Нас ждет структурный дефицит нефти»: о чем Сечин рассказал акционерам
Бизнес, 21 июн, 12:59
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«Нас ждет структурный дефицит нефти»: о чем Сечин рассказал акционерам
В Красноярске прошло собрание акционеров «Роснефти». Глава компании Игорь Сечин рассказал о зарплатах топ-менеджеров и способах их мотивации, расстроился из-за роста цен на бензин и предупредил о дефиците нефти через 10 лет
Игорь Сечин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

О причинах роста цен на бензин

  1. Девальвация рубля: «Если раньше доллар стоил 30 руб., то теперь — 64. Покупательная способность рубля девальвировалаcь».
  2. Увеличение транспортных затрат из-за роста мировых цен на нефть: «Стоимость сырья для переработки выросла на 25%, добавьте рост транспортных затрат, энергетики, и вы увидите, что стоимость переработки выросла значительно. Вместе с тем антимонопольными органами проводятся мероприятия по ограничению роста стоимости в розничном секторе. Переработка становится непривлекательной, и мы эту нагрузку вынуждены брать на себя».

О расстройстве из-за цен на бензин как автомобилиста

«Меня тоже как автомобилиста она [цена] расстраивает, но если государство увеличивает акцизы на бензин, то при чем тут компании?»

О зарплатах топ-менеджеров «Роснефти» и их мотивации

  1. «Наши вознаграждения соответствуют стандартам, принятым в отрасли, и являются открытыми и транспарентными. Размер доходов топ-менеджмента соответствует уровню крупных российских компаний и должен быть сопоставим с уровнем мировых компаний, иначе мы столкнемся с перетоком квалифицированных кадров».
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  2. «Мы должны придерживаться сложившихся практик. В частных компаниях мотивацию менеджмента поддерживать легче, [менеджеры] в ряде случаев являются и крупными акционерами. У нас особый статус крупной международной компании, действуют более строгие правила, потому что один из крупнейших акционеров — государство. Такие решения мы должны согласовывать с акционерами, среди которых крупные зарубежные компании и фонды».

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О росте прибыли и дивидендов компании

«Не исключаю, что в 2018 году мы увидим материальный рост дивидендных выплат — предварительные данные прошедших месяцев предполагают двукратный рост чистой прибыли и дивидендных платежей от соответствующего уровня 2017 года».

О дефиците нефти через 10 лет

«Сегодня рынок достаточно единодушен в оценке того, что в ближайшие десять лет нас ждет структурный дефицит нефти — ведь растущий спрос на нефть накладывается на падение добычи на истощенных месторождениях мейджоров и эффект снижения ими капитальных вложений за последние пять лет».

О привлекательности инвестиций в отрасль

«Каждый инвестированный рубль дает мультипликативный эффект в размере 5–6 руб. на экономику в регионах реализации проектов, что является ключом для стимулирования экономического роста».

О нестабильности в отрасли и торговых войнах

«2017 год стал во многом переломным годом, в котором мировая нефтяная отрасль за счет фундаментальных факторов преодолела наиболее острый период нестабильности, и мы смогли в чем-то даже увидеть некоторый прогресс к ценовой стабилизации. К сожалению, в 2017 году мы увидели усугубление этих трендов, и 2018 год продолжает приносить неутешительные новости о переходе такой односторонней политики в режим потенциально полномасштабной торговой войны».

Об углеводородах как «стержне мировой энергетики»

«Мы исходим из центральной роли углеводородной энергетики и уверены в том, что в обозримом будущем нефть и газ останутся стержнем мировой экономики… Даже в самых труднореализуемых сценариях уровень спроса на углеводороды к 2040 году будет выше, чем сегодня».

Авторы: Юлия Сапронова, Алина Фадеева.
Теги: Игорь Сечин , «Роснефть» , годовое собрание акционеров
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