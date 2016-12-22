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«Известия» узнали об испытаниях новой сверхдальнобойной ракеты для Су-57
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«Известия» узнали об испытаниях новой сверхдальнобойной ракеты для Су-57
Общество, 06:20
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«Известия» узнали об испытаниях новой сверхдальнобойной ракеты для Су-57

Российское министерство обороны завершает испытания сверхдальнобойной гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М, которой предлагают вооружить истребители Су-57, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минобороны России.

Дальность поражения целей у новой ракеты превышает 300 км, а за ее точность отвечает система из радиолокатора на самолете, бортового инерциального комплекса и головки самонаведения, которая находится на самой Р-37М.

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Весит ракета больше 500 кг, 60 из которых приходятся на осколочно-фугасную боевую часть. Перед ударом по цели она набирает гиперзвуковую скорость. Ее разработка началась в конце 2000-х годов, изначально Р-37М должна была попасть на вооружение самолетов-перехватчиков МиГ-31, однако позднее было решено установить ее на истребители четвертого поколения – Су-30 и Су-35, а также на истребитель пятого поколения Су-57.

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Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко рассказал, что Россия заключила контракт на поставку в войска 12 истребителей Су-57. Минобороны получит самолеты в 2019 году.

Су-57 – многоцелевой истребитель, он может уничтожать все виды воздушных целей, преодолевать системы ПВО и поражать наземные и наводные объекты противника.

Теги: Су-57 , ракета , испытания
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