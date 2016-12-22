Минобороны назвало сроки поставки первых Су-57 в войска

Министерство обороны России ожидает получить первую партию истребителей пятого поколения Су-57 в 2019 году. Об этом заявил журналистам замминистра обороны Алексей Криворучко на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Гагарина (КнААЗ), передает «РИА Новости».

Ранее сегодня стало известно, что Минобороны заключило контракт на поставку 12 Су-57.

По информации The National Interest, главными особенностями истребителя должны стать фюзеляж, который улучшает его скрытность, и новая радиолокационная станция «Белка».

Издание также провело сравнение российского истребителя поколения 4++ Су-35 и новейший истребитель пятого поколения Су-57. The National Interest усомнился, что новейшего истребителя «ждет особо яркое будущее» после «самого мощного» Су-35.

Многоцелевой истребитель Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей независимо от дальности боя, а также поражения наземных и наводных объектов противника с преодолением систем ПВО. Крылатые ракеты для истребителя испытывались в Сирии. К тому же два самолета участвовали в воздушной части парада в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне.



