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Названа дата прощания с игроком КВН из команды «Пирамида» Алборовым
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Названа дата прощания с игроком КВН из команды «Пирамида» Алборовым
Общество, 17:50
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Названа дата прощания с игроком КВН из команды «Пирамида» Алборовым

Прощание с участником команды КВН «Пирамида», 33-летним Асланом Алборовым, пройдет 6 июля во Владикавказе, сообщает «РИА Новости».

Как сообщил агентству коллега погибшего, директор Лиги Алания КВН Сослан Плиев, Алборов покончил с собой.

По данным Следственного комитета России, тело Алборова обнаружили 4 июля в 05:30 мск в коттедже на базе отдыха «Порог неба» в Ирафском районе Республики Северная Осетия — Алания. Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти Алборова.

В Международном союзе КВН выразили соболезнования родственникам погибшего. Алборов стал выступать в КВН в 2000 году. Команда «Пирамида» играла в Высшей лиге с 2006 по 2008 год, им удалось стать вице-чемпионами. В 2010 году команда выиграла Летний кубок КВН.

Также Алборов играл в команде «На характере», работал на телеканале «Осетия-Ирыстон».
 

Теги: КВН , смерть , Северная Осетия , самоубийство
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