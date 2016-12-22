Под Владикавказом умер участник команды КВН «Пирамида»
Общество, 12:49
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Под Владикавказом умер участник команды КВН «Пирамида»
Во Владикавказе на 34-м году жизни умер участник команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов. Об этом сообщил РБК коллега Алборова, директор Лиги Алания КВН Сослан Плиев.
«Это действительно так, мы пока сами не знаем, по какой причине это случилось. Известно только, что он отдыхал с семьей недалеко от Владикавказа. Сейчас его тело должны привезти в город», — рассказал Плиев.
Международный союз КВН на своей странице во «ВКонтакте» подтвердил смерть Алборова и выразил соболезнование его родным и близким.
Аслан Алборов стал играть в КВН в 2000 году. Команда сборной Северной Осетии-Алании «Пирамида» выступала в Высшей лиге КВН с 2006 по 2008 год. В 2008 году команда стала вице-чемпионом Высшей лиги, а в 2010 году в Сочи получила Летний кубок КВН.