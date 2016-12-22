Под Владикавказом умер участник команды КВН «Пирамида»

Во Владикавказе на 34-м году жизни умер участник команды КВН «Пирамида» ​Аслан Алборов. Об этом ​сообщил РБК коллега Алборова, директор Лиги Алания КВН Сослан Плиев.

«Это действительно так, мы пока сами не знаем, по какой причине это случилось. Известно только, что он отдыхал с семьей недалеко от Владикавказа. Сейчас его тело должны привезти в город», — рассказал Плиев.

Международный союз КВН на своей странице во «ВКонтакте» подтвердил смерть Алборова и выразил соболезнование его родным и близким.

Аслан Алборов стал играть в КВН в 2000 году. Команда сборной Северной Осетии-Алании «Пирамида» выступала в Высшей лиге КВН с 2006 по 2008 год. В 2008 году команда стала вице-чемпионом Высшей лиги, а в 2010 году в Сочи получила Летний кубок КВН.