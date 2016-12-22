После гибели жены квнщика в ДТП в Туапсе возбудили дело

В Краснодарском крае возбудили дело, после того как в Туапсе мужчина на Mitsubishi насмерть сбил женщину на пешеходном переходе, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Было установлено, что в момент аварии водитель был трезв.
ДТП на улице Фрунзе произошло утром 25 июня. По предварительным данным, водитель Mitsubishi, выезжая со второстепенной дороги, совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась на месте.
В момент ДТП женщина шла с коляской на пляж, ее муж с полуторогодовалой дочерью на руках следовал за ней. По данным портала «За рулем.Кубань», за рулем Mitsubishi находился туапсинский бизнесмен Сергей Лебедев, совладелец рекламного агентства «ЛиК». По данным «Блокнот Краснодар», виновник аварии лег в неврологическое отделение местной больницы в день ДТП.
РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев сообщил, что погибшая — 26-летняя Мария Тимофеева — жена члена команды КВН «Иркутск 350» Егора Кирильчика. Семья приехала в Туапсе отдохнуть из Москвы.