СК начал проверку по факту смерти участника команды КВН «Пирамида»

Следственный комитет (СК) России начал проверку после смерти участника команды КВН «Пирамида», 33-летнего Аслана Алборова. Об этом говорится в сообщении на сайте управления СК по Республике Северная Осетия — Алания.

Ранее о смерти Алборова сообщил РБК его коллега, директор Лиги Алания КВН Сослан Плиев. При этом Плиев сообщил «РИА Новости», что Алборов покончил с собой.

В СК отметили, что тело Алборова было найдено 4 июля в 05:30 в одном из коттеджей базы отдыха «Порог неба» в Ирафском районе республики. Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти мужчины.

В Международном союзе КВН выразили соболезнования родным и близким Алборова. Он начал играть в КВН в 2000 году. Команда «Пирамида» выступала в Высшей лиге с 2006 по 2008 год.

В 2008 году «Пирамида» стала вице-чемпионом Высшей лиги, в 2010 году в Сочи выиграла Летний кубок КВН.