Роскачество и Росстандарт проверят АЗС после сообщений о недоливе топлива

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) совместно с Роскачеством проведут исследование качества автомобильного топлива на российских АЗС после сообщений о существующей практике недолива топлива. Об этом сообщается на сайте Роскачества.
Ранее Федерация автовладельцев заявила о недоливе бензина на 76% российских АЗС. Такие результаты показала проверка в режиме «тайного покупателя», который покупал бензин на заправках в 13 регионах страны. Топливо заливалось в бак специально оборудованного автомобиля. Независимый топливный союз признал, что такая практика среди владельцев АЗС существует.
«Недолив и некачественное топливо — это элементы недобросовестной конкуренции, бороться с которыми одна из задач союза», — заявил РБК вице-президент организации Дмитрий Гусев.
Проведение исследования Роскачества и Росстандарта запланировано на лето, при этом подготовка к нему и разработка методик идет с начала года, говорится в сообщении. Кроме того, задачи по комплексному мониторингу качества бензина были сформулированы во время общественных слушаний с участием членов правительства, указывает Роскачество.
Эксперты организаций проверят как качество самого топлива — на соответствие заявленному октановому числу и наличие присадок, так и то, доливают ли заправочные станции бензин в баки машин. Всего будет изучено более 30 параметров.
Также в процессе проведения веерного исследования пройдут проверку «на профессионализм и оснащенность» лаборатории, получившие аккредитацию на исследование бензина. В этой части к проекту присоединится Росаккредитация.
Организаторы исследований рассчитывают, что совместная работа сразу трех организаций — Роскачества, Росстандарта и Росаккредитации — будет способствовать как улучшению качества бензина в стране, как и росту спроса на честные испытания топлива.