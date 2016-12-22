Burger King подключил рестораны к платежной системе Alipay

Cеть ресторанов быстрого питания Burger King начала подключение своих заведений к Alipay — платежной системе Alibaba Group. Об этом говорится в сообщении Burger King, поступившем в РБК. Сервис запустили совместно с группой компаний «МОБИ.Деньги», который является эквайером системы в России.

Первыми будут подключены рестораны сети в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Новосибирске и Сочи, отмечает сеть.

«Возможность расплачиваться в ресторанах с помощью привычного платежного инструмента на китайском языке создает зону комфорта для гостей из Китая и постоянно проживающих в России граждан КНР», — заявили в Burger King, отметив, что оплата с помощью QR-кода заметно уменьшит время совершения операции на кассе.

«Поток китайских туристов в России на сегодняшний день составляет примерно 1,5–2 млн в год и ежегодно возрастает в среднем на 15%», — приводятся в сообщении слова директора контентных проектов АО «МОБИ.Деньги» Екатерины Бабкиной. По ее мнению, внедрение сервиса позволит ресторанам привлечь новых клиентов.​

Alibaba Group запустила в России собственный платежный сервис в 2017 году. Пользоваться ей могут обладатели карт, эмитированных китайскими банками. Alipay также заключила договор об эквайринге с банком «Русский стандарт» и ВТБ.

Ранее Alipay начали также использовать ГК «Дикси» и ЦУМ. Кроме того, свою платежную систему с использованием QR-кода намерен запустить Сбербанк.

Alipay поддерживают все основные площадки Alibaba Group, в том числе маркетплейс AliExpress. Осенью прошлого года стало известно, что конкурента для AliExpress создает Mail.Ru Group — ее сервис Pandao предлагает доставку товаров напрямую от китайских поставщиков.