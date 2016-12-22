Китайское посольство предупредило своих туристов об опасностях в США

Китайское посольство в США предупредило своих туристов об опасности поездок в Соединенные Штаты, сообщает Reuters.
Китайцев предупредили о дорогостоящих медицинских услугах в стране, риске стать жертвой ограблений или стрельбы. Также дипломаты обратили внимание на опасность стихийных бедствий.
«Общественная безопасность в Соединенных Штатах не очень хорошая. Часты случаи перестрелок, грабежей и краж», — передает агентство.
Ранее в июле Госдепартамент США эвакуировал из Китая 11 сотрудников своих дипломатических представительств из-за жалоб на «аномальные звуки и ощущения». В мае Госдеп заявлял, что на американского дипломата в Ганьчжоу, возможно, была совершена «акустическая атака».
Это происходит на фоне торговой войны двух стран. В июне президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на товары из Китая, общая стоимость которых оценивается в $50 млрд. По словам Трампа, это ответ на
«нечестные методы торговли» Китая и кражу американских технологий и интеллектуальной собственности. После этого Китай ввел зеркальные на пошлины Вашингтона.
Трамп в свою очередь пригрозил ввести новые пошлины — 10% на китайские товары на сумму $200 млрд. Министерство коммерции Китая заявило, что США инициировали «торговую войну» и обещало ответить на угрозы.