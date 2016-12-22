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Госдеп США эвакуировал из Китая 11 сотрудников диппредставительств
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Госдеп США эвакуировал из Китая 11 сотрудников диппредставительств
Политика, 13:49
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Госдеп США эвакуировал из Китая 11 сотрудников диппредставительств

Госдепартамент США эвакуировал из Китая 11 сотрудников американских дипломатических представительств, сообщила газета The New York Times.

По данным издания, причиной эвакуации стали жалобы сотрудников на «аномальные звуки и ощущения».

Один чиновник рассказал газете, что были эвакуированы восемь американцев, связанных с консульством в городе Гуанчжоу.

Сотрудник американского консульства в Шанхае и два человека из консульства в Пекине были отправлены в США для того, чтобы сдать медицинские анализы и пройти обследования.

После первых случаев недомогания американских дипломатических сотрудников из-за странных звуков в Ганьчжоу Госдеп США стал поощрять подобные обследования.

Как отмечает издание, генеральный секретарь США Майк Помпео по телефону обсудил этот вопрос со своим китайским коллегой Ваном И.

Ранее Госдеп США заявил о возможной «акустической атаке» на американского дипломата в Китае. 18 мая в консульстве в Гуанчжоу дипломат почувствовал себя плохо, и сравнил свои симптомы с теми, что ощущали американские дипломаты на Кубе в 2017 году в ходе «акустической атаки». Позже Китай заявил, что не обнаружил признаков «акустической атаки» на сотрудника консульства.

В августе 2017 года у 16 сотрудников посольства США на Кубе были обнаружены проблемы с нервной системой из-за «акустических атак». Пострадавшие есть и среди канадских дипломатов и их родственников.

Теги: Китай , консульства , акустическая атака
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